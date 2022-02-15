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Общество

Итоги работы за год подвели члены Общественной палаты Псковской области

15.02.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

Итоги работы за 2021 год подвели члены общественной палаты Псковской области в ходе пленарного заседания 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Член комиссии по образованию и кадрам, молодежной политике, поддержке добровольчества (волонтерства) Александр Захаров отметил, что в прошедшем году были проведены две встречи с сотрудниками органов исполнительной власти. Также несколько встреч планируется организовать в 2022 году в рамках деятельности комиссии.

Затем член комиссии по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Алексей Иванов отметил, что за прошедший год комиссия организовала несколько мероприятий и семинаров, участники которых подробно обсудили экологическую ситуацию в регионе. В ряде мероприятий приняли участие хранители лесов и парков из регионов СЗФО и Латвии. Псковскую область представлял Алексей Иванов и экоактивист Сергей Елизаров.

Теперь планируется провести расширенное заседание по организации мусорной реформы на территории региона. Алексей Иванов призвал своих коллег направлять ему вопросы из муниципалитетов по этой теме.

Член комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе законопроектов и иных правовых инициатив, взаимодействию с СО НКО Татьяна Кириленок рассказала о проводимой общественной экспертизе федеральных законов. Она отметила, что в последнее время стали эффективно работать использовать для решения вопросов социальные сети, в частности, инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Это позволяет закрыть многие вопросы, которые ранее направлялись в прокуратуру и другие инстанции», - подчеркнула Татьяна Кириленок.

Завершая свой доклад, она отметила, что комиссия по общественному контролю отбирает наиболее активные районы Псковской области для формирования рабочей программы. В частности, запланирована поездка в Островский район во второй декаде марта.

О предстоящих совместных мероприятиях с прокуратурой Псковской области участников пленарного заседания проинформировал член комиссии по благоустройству территорий, доступной среде, дорогам, ЖКХ и строительству Алексей Кириллов.

Успешное выстраивание работы с патриотическими организациями региона в прошедшем году отметил член комиссии по реализации прав человека, развитию гражданского общества и местного самоуправления Виктор Иванов. Так, члены комиссии проводили для школьников региона «Уроки мужества». 4 из них организовали в онлайн-формате, а еще 3 - офлайн. «Это востребовано, интересно, своевременно», - оценил Виктор Иванов.

Кроме того, в 2021 году члены комиссии наградили авторов лучших сочинений к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Учащиеся школ Псковской области получили дипломы различных степеней за свое творчество, добавил Виктор Иванов.

Член Общественной палаты и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич отметил, что общественники занимались оценкой проектов реставрации монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха, а также строительства парка «Россия - моя история» в Пскове. Кроме того, продолжается активная работа по государственной программе «Доступная среда».

Члены палаты регулярно проходят внутреннее профессиональное обучение для повышения уровня знаний и навыков, подчеркнул Сергей Станкевич и добавил, что ближайшее обучение запланировано на 10 марта.

Резюмируя, председатель Общественной палаты Наталья Горбачева заметила, что все заинтересованы в повышении активности членов комиссий, и в этом направлении предстоит работать.

Теги: #Общественная палата Псковской области #итоги года
Источник: Псковская Лента Новостей
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