Общество

Социальную поддержку отцовства псковичи смогут обсудить с депутатами «Единой России»

Социальную поддержку отцовства псковичи смогут обсудить с депутатами «Единой России» в единый день приема граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В виду эпидемиологической ситуации все приемы состоятся дистанционно.

Единый день приема граждан, посвященный вопросам социальной поддержки отцовства, пройдет 18 февраля в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове, на улице Гоголя, 9, а также в местных общественных приемных партии.

Предварительно записаться на прием для обсуждения волнующих вопросов можно по телефону региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове: 8(8112) 66-25-12, а также в местных приемных партии.