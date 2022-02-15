Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Афганской войне

Память погибших участников боевых действий в Афганистане почтили псковские росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Военнослужащие приняли участие в траурном митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века, и почтили память павших минутой молчания.

В памятном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых структур, жители города, руководители области и города, добавили в пресс-службе управления.