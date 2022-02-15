Общество

День разведки военно-морского флота отмечается в России

День разведки военно-морского флота отмечается в России ежегодно 16 февраля.

Этот праздник установил приказ главкома ВМФ России 30 января 1998 года. Дату 16 февраля определили в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного разведывательного отдела наркомата военно-морского флота.

История морской разведки начинается в XIX веке, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана только в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.

В настоящее время это силовое ведомство носит название – Разведывательное управление Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ), специалисты которого выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника.

Полученные разведчиками данные используются командованием для оценки обстановки и принятия решения для ведения боевых действий. Начальник РУ руководит всеми силами и средствами оперативной и агентурной разведки флота.

Для осуществления разведывательной деятельности создаются наблюдательные пункты, разведдозоры, разведгруппы, поисковые группы для действий на линии соприкосновения и действий в тылу противника.

Военнослужащие разведподразделений постоянно совершенствуют навыки своей работы на учениях и тренировках. В ходе учебных мероприятий особое внимание уделяется практическому применению разведчиками современных технических средств разведки. В

Разведчику при выполнении своих обязанностей приходится действовать в сложной, порой экстремальной обстановке, в любое время суток, в любых погодных условиях. При выполнении боевой задачи разведчик должен быть физически и морально готов к выполнению всех своих обязанностей.