Общество

Латвийские кролики прошли ветконтроль на границе в Псковской области

Кролики из Латвии прошли ветеринарный контроль на границе РФ в Псковской области, после чего их направили в адрес получателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото из архива ПЛН

Ввоз двух декоративных кроликов специалисты ведомства проконтролировали на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области в МАПП Убылинка. Животные следовали из Латвии в адрес грузополучателя из Калужской области для личного пользования.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства убедились, что животные здоровы и ввозятся в соответствии со всеми ветеринарными требованиями страны-импортера.

После завершения всех необходимых контрольно-надзорных процедур кролики продолжили движение в пункт назначения.