Общество

Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе фонда Оксаны Федоровой

Прием заявок на участие в Международном детском конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны» стартует 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В 2022 году конкурс проводится по 4 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

Заявки на участие будут приниматься на сайте конкурса с 22 февраля по 25 марта, список победителей будет объявлен 11 апреля. Торжественная церемония награждения запланирована на 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

Конкурс проводится в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны» благотворительной программы фонда уроженки Пскова Оксаны Федоровой и посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, отметили в администрации.

Организаторами конкурса выступают также Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека при содействии Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк» и финансовой поддержке компании «Киноцентр».

Подробную информацию о проведении конкурса можно найти на сайте.