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Общество

Сбербанк зафиксировал двукратный рост рефинансирования потребительских кредитов в СЗФО

16.02.2022 11:20|ПсковКомментариев: 0

В январе 2022 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке Сбербанка вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млрд рублей. В Псковской области объем выданных кредитов составил 344 млн рублей, что на 80% превышает результаты января прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

При этом треть кредитов приходится на Санкт-Петербург. В количественном выражении прирост по СЗФО в сравнении с январем 2021 года составил 50%, по Петербургу – 43%, по Псковской области - 45%.

Активнее других в январе перекредитовывались жители Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей.

«В среднем наши клиенты в СЗФО рефинансируются на суммы в пределах 500-600 тысяч рублей. Помимо ощутимой финансовой выгоды, плюс такого кредита еще и в удобстве оформления: никаких лишних документов, процесс простой, дистанционный, занимает считанные минуты», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. 

Оформить потребительский кредит на рефинансирование можно по сниженной ставке 6,9% в первый месяц, если оформлять рефинансирование на сумму от 1 млн рублей и сроком не меньше 13 месяцев. Воспользоваться сниженной ставкой можно раз в 12 месяцев.

Более подробная информация о рефинансировании потребительских кредитов, ипотеки, авто- , а также кредитных карт размещена на сайте банка.

Теги: #Псковская область #кредит #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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