СберБанк Онлайн предлагает располагать карты в удобном порядке

Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять карты местами и располагать их в удобном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
В Сбере пояснили, что такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придет время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных.
Как настроить порядок отображения карт, можно посмотреть в видеоинструкции по ссылке.
Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счете. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем - на два зеленых прямоугольника в правом поле.