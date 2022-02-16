Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
семейный отдых на открытом воздухе
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.02.2022 12:213 Более 900 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 16.02.2022 15:080 Псковичам рассказали, откуда берутся пациенты в психбольнице 16.02.2022 14:051 Четыре человека получили фиктивную прописку в районах Псковской области 16.02.2022 14:010 СберБанк Онлайн предлагает располагать карты в удобном порядке 16.02.2022 13:570 Мокрый снег и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля 16.02.2022 13:370 Начался демонтаж вывесок с фасада ТРК на Рижском проспекте в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 15.02.2022 11:536 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 13.02.2022 09:5212 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 15.02.2022 21:585 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

СберБанк Онлайн предлагает располагать карты в удобном порядке

16.02.2022 14:01|ПсковКомментариев: 0

Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять карты местами и располагать их в удобном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

В Сбере пояснили, что такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придет время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных.

«Мы считаем, что мобильное приложение должно идеально соответствовать потребностям каждого клиента и быть удобным. Именно поэтому, дополняя усилия искусственного интеллекта по выбору последовательности отображения карт, мы ввели новую опцию. Благодаря ей люди сами могут скорректировать этот порядок в настройках соответствующего раздела», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. 

Как настроить порядок отображения карт, можно посмотреть в видеоинструкции по ссылке.

Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счете. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем - на два зеленых прямоугольника в правом поле.

Теги: #банковские карты #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 278 человек
16.02.2022, 15:080 Псковичам рассказали, откуда берутся пациенты в психбольнице 16.02.2022, 14:580 Пропавшего под Псковом пенсионера нашли сотрудники полиции 16.02.2022, 14:580 Жилой дом загорелся в Плюссе из-за короткого замыкания 16.02.2022, 14:550 Наталья Федорова прокомментировала законопроект об организации местного самоуправления
16.02.2022, 14:490 Проследить столетний путь Пушкинского заповедника могут псковичи на выставке 16.02.2022, 14:450 Отправить посылку для белок Псково-Печерского монастыря предлагают псковичам 16.02.2022, 14:380 Без вести пропавшую женщину продолжают искать в Псковском районе 16.02.2022, 14:363 Псковский адвокат прокомментировала сумму иска по делу известного бизнесмена
16.02.2022, 14:231 Эксперт назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления 16.02.2022, 14:110 Российские хоккеисты вышли в полуфинал на Олимпиаде в Пекине 16.02.2022, 14:081 Круглый стол: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать? ВИДЕО 16.02.2022, 14:051 Четыре человека получили фиктивную прописку в районах Псковской области
16.02.2022, 14:010 СберБанк Онлайн предлагает располагать карты в удобном порядке 16.02.2022, 13:570 Мокрый снег и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля 16.02.2022, 13:543 Алла Мамченко объяснила возросшее внимание СМИ к делу псковского бизнесмена 16.02.2022, 13:521 Алексей Севастьянов: Законопроект об организации местного самоуправления продиктован временем
16.02.2022, 13:414 «Молодая Гвардия Единой России» сосредоточится на волонтерской работе 16.02.2022, 13:390 В районе улицы Венской под Псковом пропал пенсионер 16.02.2022, 13:370 Начался демонтаж вывесок с фасада ТРК на Рижском проспекте в Пскове 16.02.2022, 13:350 Волонтеры из Себежского спецучилища позаботились о музейных лошадях «Михайловского»
16.02.2022, 13:340 Александр Котов: Никакой ликвидации местного самоуправления не будет 16.02.2022, 13:243 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 16.02.2022, 13:171 Названы возможные причины резонансного ДТП в Псковском районе 16.02.2022, 13:150 За сутки в Псковской области первую прививку от COVID-19 сделали 300 человек
16.02.2022, 13:130 Псковская компания заплатит штраф за трудоустройство строителя-нелегала 16.02.2022, 13:070 «PROПРАВО»: Добро пожаловаться! ВИДЕО 16.02.2022, 13:060 В Пскове разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку 16.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления
16.02.2022, 12:540 Защита будет ходатайствовать о новом следственном эксперименте по делу псковского бизнесмена 16.02.2022, 12:503 Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове 16.02.2022, 12:400 Как спастись от пиратов и существуют ли разумные рыбы, расскажет псковичам путешественник 16.02.2022, 12:350 Почти 13 тысяч заявок на догазификацию подали жители Псковской области
16.02.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «PROПРАВО» 16.02.2022, 12:322 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи. ВИДЕО 16.02.2022, 12:300 Поправки в Избирательный кодекс и инициативу по реформе МСУ Собрание обсудит на сессии 24 февраля 16.02.2022, 12:240 Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе фонда Оксаны Федоровой
16.02.2022, 12:213 Более 900 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 16.02.2022, 12:191 Алла Мамченко назвала причину затянувшегося расследования дела в отношении известного бизнесмена 16.02.2022, 12:150 Полиция остановила пьяного водителя-рецидивиста в Печорском районе 16.02.2022, 12:021 В Псковской области осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
16.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко 16.02.2022, 11:530 Четыре пары аистов сложились в гдовском волонтерском центре зимой 16.02.2022, 11:490 Круглый стол на радио «Эхо Москвы» в Пскове: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать? 16.02.2022, 11:470 Специалисты «Экопрома» встретились с юрлицами в Дедовичском районе
16.02.2022, 11:440 Неизвестный поджег автомобиль в Великих Луках 16.02.2022, 11:410 ФАС возбудила дело в отношении Сургутнефтегаза из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензина 16.02.2022, 11:321 Еще семь человек скончались от COVID-19 в Псковской области 16.02.2022, 11:240 Аттракционы появятся в локнянском парке после благоустройства
16.02.2022, 11:200 Сбербанк зафиксировал двукратный рост рефинансирования потребительских кредитов в СЗФО 16.02.2022, 11:180 Витамин D советуют псковичам для восстановления после COVID-19 16.02.2022, 11:140 Еще несколько керамид нашли в пещерах Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 16.02.2022, 11:090 Аналитики сделали подборку необычных вакансий в Псковской области
16.02.2022, 11:020 Невельская компания погасила долг перед ГИБДД в 200 тысяч рублей 16.02.2022, 10:505 Врач назвала боль в ногах частым последствием COVID-19 16.02.2022, 10:480 «PROПРАВО» на радио «Эхо Москвы» в Пскове: Добро пожаловаться! 16.02.2022, 10:460 Российских разработчиков видеоигр могут поддержать за счет зарубежных платформ
16.02.2022, 10:420 Два автомобиля столкнулись в Псковском районе. ФОТО 16.02.2022, 10:371 Росгвардейцы задержали проголодавшуюся псковичку 16.02.2022, 10:360 Планировать расходы и распознавать приемы мошенников научат псковских школьников 16.02.2022, 10:300 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи
16.02.2022, 10:282 Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ 16.02.2022, 10:251 Школа боевых искусств появится на улице Ротной в Пскове 16.02.2022, 10:230 Начинающий водитель врезалась в световую опору в Пскове. ФОТО 16.02.2022, 10:153 Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone»
16.02.2022, 10:130 Фотография псковички вошла в сотню лучших на всероссийском конкурсе 16.02.2022, 10:000 Новые правила выплаты надбавки к пенсии за «сельский стаж» разъяснили псковичам 16.02.2022, 09:510 Латвийские кролики прошли ветконтроль на границе в Псковской области 16.02.2022, 09:430 Автомобиль загорелся на улице Чудской в Пскове
16.02.2022, 09:420 В Локне с осени прошлого года не могут устранить коммунальную аварию 16.02.2022, 09:330 В псковской ГИБДД назвали основные ошибки водителей на дорогах 16.02.2022, 09:260 Испытания «коктейля из антител» для лечения коронавируса анонсировали в России 16.02.2022, 09:151 В «Псковэнергосбыте» рассказали о влиянии повышения ключевой ставки на размер пеней
16.02.2022, 09:052 Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе 16.02.2022, 08:502 Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО - исследование 16.02.2022, 08:350 День разведки военно-морского флота отмечается в России 16.02.2022, 08:200 Цены на ремонт квартир в России за год выросли до 35%
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru