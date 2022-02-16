Общество

СберБанк Онлайн предлагает располагать карты в удобном порядке

Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять карты местами и располагать их в удобном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В Сбере пояснили, что такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придет время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных.

«Мы считаем, что мобильное приложение должно идеально соответствовать потребностям каждого клиента и быть удобным. Именно поэтому, дополняя усилия искусственного интеллекта по выбору последовательности отображения карт, мы ввели новую опцию. Благодаря ей люди сами могут скорректировать этот порядок в настройках соответствующего раздела», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Как настроить порядок отображения карт, можно посмотреть в видеоинструкции по ссылке.

Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счете. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем - на два зеленых прямоугольника в правом поле.