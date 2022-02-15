Общество

ФАС возбудила дело в отношении Сургутнефтегаза из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Сургутнефтегаз» из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензина, сообщили в ведомстве.

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Ранее служба выдала предупреждение компании для устранения признаков нарушения антимонопольного законодательства, которое не было исполнено, сообщает «Интерфакс».

ФАС по результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов установила доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах.

ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками, особенно учитывая, что предпосылки для этого существуют. «Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости», - подчеркнула антимонопольная служба.

Как сообщалось ранее, «Сургутнефтегаз» уже оспорил в суде предупреждение ФАС за злоупотребление доминирующим положением на оптовом рынке бензинов, заседание суда по данному делу назначено на 28 февраля. При этом суд отказал «Сургутнефтегазу» в обеспечительных мерах в рамках иска к ФАС, компания просила приостановить действие предупреждения ведомства до вступления в законную силу решения суда.

ФАС предписала «Сургутнефтегазу» в срок не позднее десяти дней со дня предупреждения направить предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов с приложением проектов договоров поставки в адрес указанных компаний «с учетом условий по ранее направленным указанными организациями заявкам».

«В случае получения от организаций, указанных в пункте 1 настоящего предупреждения, договоров поставки автомобильных бензинов, подписанных с их стороны, заключить договоры поставки в течение 10 рабочих дней с момента их получения, но не позднее 60 дней с момента получения настоящего предупреждения», - говорилось в сообщении службы. При этом «Сургутнефтегаз» не должен допускать снижения объемов торгов бензинами на бирже.