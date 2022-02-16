Общество

Начинается видеотрансляция программы «PROПРАВО»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «PROПРАВО», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Не секрет, что люди довольно часто сталкиваются с проблемами, которые усложняют им жизнь, делают ее менее комфортной. Многие проблемы имеют решение, но не всегда можно найти его самостоятельно, поскольку оно лежит в правовой плоскости. Бракоразводные дела, отношения с судебными приставами, буллинг ребенка в школе, трудности со страховой компанией после ДТП. Примеров таких проблемных ситуаций - масса, и все они могут быть успешно решены, если знать правильные методы.

Как действовать в той или иной проблемной ситуации, которая лежит в юридической плоскости? Об этом расскажет член Ассоциации юристов России, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Анна Здановская. Она будет постоянной ведущей программы «PROПРАВО».

Тема первого выпуска - «Добро пожаловаться». Как известно, многие люди любят жаловаться в различные инстанции. И, если для одних это способ покритиковать, то для других - это чуть ли не единственный способ решения проблемы. Как добиться успеха, подавая жалобу? Какая информация должна в ней содержаться, чтоб жалоба оказалась результативной?

Трансляция завершена.