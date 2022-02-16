Общество

Четыре человека получили фиктивную прописку в районах Псковской области

Четверо мигрантов фиктивно прописались в трех районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 30-летняя безработная жительница Себежа в декабре прошлого года, а также в январе 2022 года в одной из деревень на территории Себежского района фиктивно прописала двух граждан Белоруссии.

Кроме того, в Палкинском районе нигде не работающая 35-летняя жительница Псковского района фиктивно зарегистрировала у себя гражданку Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Аналогичный случай произошел в Гдове, где 36-летняя неработающая женщина в декабре 2021 года обеспечила пропиской гражданина России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, напомнили в УМВД.