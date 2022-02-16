Общество

Псковичам рассказали, откуда берутся пациенты в психбольнице

Попасть в стационар психбольницы можно тремя путями. Об этом Псковская областная психиатрическая больница №1 сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Псковская областная психиатрическая больница №1 / Инстаграм

Первый путь - когда сам человек, его родственники, знакомые или очевидцы вызвали бригаду врачей скорой медицинской помощи. То есть, когда они замечают признаки психически нездорового состояния или поведения.

Второй вариант - по направлению врача-психиатра амбулаторного медицинского учреждения. Когда лечение пациента невозможно, ни в условиях дневного стационара, ни в амбулаторных.

Еще один путь - это перевод из другого медицинского учреждения. «То есть пациент проходил лечение в другой больнице по поводу соматической патологии. Однако, возникла необходимость обследования врачом-психиатром. И тогда медицинский работник из другой больницы пишет направление, и пациента переводят к нам», - добавили сотрудники психбольницы.

Также пациент может поступить в больницу по решению суда на принудительно лечение. «В таком случае наш пациент - это человек, совершивший общественно-опасное деяние, к которому судом применены принудительные меры медицинского характера», - подчеркнули в больнице.

Сначала пациент попадает в приемное отделение медучреждения. Приемный покой психиатрической больницы мало отличается от обычного. При поступлении пациента осматривает дежурный врач-психиатр. Он устанавливает наличие острого психического заболевания (острой психической симптоматики) и решает вопрос о госпитализации.