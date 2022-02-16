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Общество

Три школы в Великих Луках капитально отремонтируют до 1 сентября

16.02.2022 16:19|ПсковКомментариев: 0

Три образовательных учреждения в Великих Луках капитально отремонтируют до 1 сентября в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». 

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Рабочая встреча актива городского отделения партии «Единая Россия» с начальником управления образования города Татьяной Лозницкой прошла в Великих Луках. Во встрече приняли участие члены фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе - заместитель главы города Денис Мунштуков, депутаты Дмитрий Белюков и Евгений Шумайлов, а также секретарь городского отделения партии Константин Максимов. От сферы образования во встрече приняли участие директор школы №1 Елена Воробьева, директор школы №17 Ирина Соловьева, а также директор педагогического лицея Степан Барбух.

Как отметил Константин Максимов в начале встречи, сфера образования очень важна в жизнедеятельности города, поскольку касается каждой великолукской семьи. На качество образовательного процесса, по его мнению, прямым образом влияет состояние образовательных учреждений. Нарекания на ряд из них поступают в общественную приемную партии, в ходе встреч партийцев с избирателями, а также в виде наказов в ходе избирательных кампаний.

На сегодняшний день капитальные ремонты великолукских школ – это часть народной программы партии «Единая Россия». На 2022 год запланирован ремонт трех школ Великих Лук, и представители партии, в том числе депутаты, на округах которых расположены образовательные учреждения, намерены взять вопросы подготовки к капитальному ремонту и его проведения на особый контроль.

Татьяна Лозницкая рассказала о том, что в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» в 2022 году в Великих Луках планируют капитальный ремонт трех образовательных учреждений – школы №1, педагогического лицея и школы №17. Наиболее масштабные работы пройдут в школе №1. На капитальный ремонт выделено 122,9 млн рублей. Планируется замена внутренних сетей, замена полов, расширение столовой, ремонт актового и спортивного залов, укрепление фундамента здания, увеличение площадей кабинетов технологии, информатики и библиотеки.

На капитальный ремонт педагогического лицея из федерального, регионального и местного бюджетов выделено 43,1 млн рублей. Планируется выполнить капитальный ремонт спортзала, произвести замену инженерных сетей, отремонтировать внутренние помещения и фасад здания, облицевав его современными материалами.

На ремонт школы №17 предусмотрено 40,3 млн рублей. На выделенные средства будет произведена замена инженерных сетей, отделка помещений, ремонт санузлов, спортзала, столовой и пищеблока, выполнено утепление фасада.

Директора школ подробно ознакомили депутатов с содержанием предстоящих ремонтных работ, а также на видеопрезентациях показали, как будут выглядеть обновленные школьные помещения. Как отметили в реготделении партии, дизайнерские решения согласовывались с советами образовательных учреждений.

В настоящее время ведется подготовка к конкурсным процедурам, которые должны состояться в марте-апреле. 1 сентября 2022 года обновленные школы должны будут принять своих учеников.

Партийцы задали все интересующие их вопросы, условились держать ход ремонтных работ на контроле, а также оказывать от местного отделения партии «Единая Россия» поддержку и посильную помощь.

В партии напомнили, что в текущем году Псковская область получит более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт 33 школ, 13 из которых – учебные заведения областного центра. Средства будут предоставлены в 2022 году по программе «Модернизация школьных систем образования».

Программа капремонта школ инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Она будет действовать до 2026 года, предполагается ежегодное выделение финансирования на проведение работ.

Теги: #великие луки #Единая Россия #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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