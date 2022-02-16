Общество

«МК в Пскове» запускает новый проект «Что вы творите?» о необычных хобби

В жизни каждого человека есть увлечение. Люди рисуют, поют, собирают марки, часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или выращивают кактусы, читают или слушают музыку. У каждого свое хобби. Увлечения нужны нам всем: они помогают чувствовать радость в любой момент жизни, стоит лишь заняться любимым делом. Но хобби (как и коллекции) могут быть и весьма необычными.

Некоторым людям нравится одеваться как персонажи аниме, в то время как другие собирают монеты, клеят дома из спичек или собирают необычные камни. А некоторые думают совсем нестандартно и увлечены таким хобби, о существовании которого вы, возможно, даже не подозреваете.

«МК в Пскове» запускает новый проект «Что вы творите?», в котором расскажет, какие интересные и необычные хобби есть у жителей Псковской области. Если вы готовы поделиться с нами своим увлечением, показать фото или видео своей коллекции, пишите на почту mk.pskov60@yandex.ru, и вашу историю опубликуют на страницах сетевого издания.