ВТБ выявил новую схему мошенничества с блокировкой «единого лицевого счета в ЦБ»

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Под предлогом подозрительной операции, которая якобы проведена у клиента, злоумышленники предупреждают его о возможной блокировке «единого лицевого счета в Центробанке» и пытаются выявить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак.
По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокировали на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ». Воспользоваться ими нельзя до разблокировки. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог.
Чтобы восстановить доступ к своим средствам на «едином лицевом счете», «сотрудники колл-центра» предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Основная цель мошенников в этой схеме – не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя.
Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Ненавязчиво полученная информация о финансовом состоянии клиента может быть использована в последующих мошеннических цепочках. Например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.
По словам топ-менеджера ВТБ, гораздо более важный вопрос - блокировка звонков мошенников, которая пока выполняется сотовыми операторами на недостаточно высоком уровне. За декабрь ВТБ получил более 370 тысяч обращений от клиентов по подозрительным телефонным звонкам, в январе этого года – еще по 360 тысячам.
ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу.
ВТБ постоянно улучшает технологии защиты пользователей и только за прошлый год спас средства более 77 тысяч клиентов на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей, отметили в пресс-службе. Всего банк отразил более 1,35 миллиона атак мошенников, что на треть превышает результат 2020 года. При этом клиенты становятся более финансово грамотными – за прошедший год они в три раза реже сообщали свои личные данные мошенникам.