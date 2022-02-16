Общество

Проект новой школы в Гдове подготовят к 1 июля

Администрация Гдовского района заказала корректировку проектно-сметной документации и привязка типового проекта школы к земельному участку для новой средней общеобразовательной школы на 825 мест. Как сообщается в документах на сайте закупок, школа планируется на улице Пограничной. Это земельные участки с кадастровыми номерами: 60:03:0010108:4, 60:03:0010108:5.

За основу возьмут проект школы на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24.

Дата окончания работ – 1 июля 2022 года. Стоимость работ составит до 4 млн рублей. Проектом планируется уточнить сроки строительства и предполагаемую стоимость - не более 503 млн 367 тысяч 376 рублей в текущих ценах.