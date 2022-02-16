Общество

Договор о сотрудничестве с Латвией планирует заключить руководство Псковской области

Договор о сотрудничестве с Латвийской Республикой планирует заключить руководство Псковской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя представительства МИД России в Пскове Александр Иванов в ходе встречи с главой Пскова Еленой Полонской сегодня, 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Договор о сотрудничестве будет подписывать губернатор Псковской области Михаил Ведерников, добавил Александр Иванов.

Также он призвал руководство Пскова работать над повесткой города, чтобы войти в программу сотрудничества региона.

«Мы обязательно войдем в топ мероприятий», - ответила Елена Полонская и подчеркнула, что областной центр всегда использует такие возможности.