Общество

Поступить на учебу в вузы Росгвардии предлагают псковичам

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии продолжает региональное управление Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы:

- Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.