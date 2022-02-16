Общество

Экс-советник псковского губернатора стал замруководителя Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил экс-начальника аппарата администрации Псковской области, бывшего советника губернатора Дениса Гуляева на должность нового заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Сам приказ о назначении подписали 14 февраля 2022 года.

Как уточняет «Российская газета», ранее Денис Гуляев занимал пост начальника административного управления Росалкогольрегулирования. Также в свое время он являлся руководителем аппарата комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководителем аппарата администрации Псковской области, советником губернатора Псковской области, заместителем руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по взаимодействию с регионами и администрацией президента РФ.

В 2018 году Денис Гуляев вынужден был оставить пост начальника аппарата администрации Псковской области, но в качестве советника стал координировать создание представительства в Москве.