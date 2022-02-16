Общество

Причины обильного потоотделения при COVID-19 назвала псковский врач

Обильное потоотделение на фоне заражения омикрон-штаммом коронавируса связано с гормонами. Об этом, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Ночная потливость часто диагностируется у пациентов на фоне заражения омикрон-штаммом», - отметила Анастасия Повторейко.

Обильное потоотделение, по ее словам, связано с выработкой гормонов стресса - кортизола и адреналина и носит защитный характер. «Нормализация потоотделения проходит по мере выздоровления. В случае сохранения жалоб необходимо дообследование щитовидной железы и контроль гликемии», - добавила врач.