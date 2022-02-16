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Дмитрий Быстров: Назначение сквера имени Клавдии Назаровой не изменится

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел встречу с населением по обсуждению концепции благоустройства площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. На мероприятии присутствовали представители ветеранских организаций, неравнодушные островичи, специалисты администрации. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил Дмитрий Быстров.

Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Быстрова

«Еще раз подчеркнул: мемориальное назначение сквера и территории вокруг памятника легендарной подпольщицы не изменится. Памятник и подходы к нему будут отремонтированы, главная задача – сохранить исторический облик. Сувенирная лавка, сцена, кафе, общественный туалет – это не более чем предложения и варианты возможного наполнения будущего проекта. Они попали в концепцию по принципу "чего не хватает центру Острова", по мнению горожан. Но это не константа.​ Можем поменять, отказаться, переместить», - написал Дмитрий Быстров.

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Он также отметил, что при благоустройстве площади нет цели спилить все деревья, которые там растут. «По предварительным оценкам и к большому сожалению, ряд зеленых насаждений больные или сухостойные, то есть уже погибшие. Считаю необходимым повторно обследовать деревья с привлечением специалистов. Если можно будет сохранить – сохраним. Если будем вынуждены санировать – сделаем компенсационную высадку. Оставлять в сквере сухостой не эстетично и небезопасно», - заметил глава района.

Предложения и замечания, озвученные на встрече, обобщат и передадут специалистам для работы над проектом. Дмитрий Быстров поблагодарил граждан за участие в совместной работе.

Ранее в Островском районе объявили сбор предложений по проекту реконструкции площади и сквера имени Клавы Назаровой. Идеи принимали до 16 февраля.