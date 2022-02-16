Дмитрий Быстров: Назначение сквера имени Клавдии Назаровой не изменится

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел встречу с населением по обсуждению концепции благоустройства площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. На мероприятии присутствовали представители ветеранских организаций, неравнодушные островичи, специалисты администрации. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил Дмитрий Быстров.
Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Быстрова
Он также отметил, что при благоустройстве площади нет цели спилить все деревья, которые там растут. «По предварительным оценкам и к большому сожалению, ряд зеленых насаждений больные или сухостойные, то есть уже погибшие. Считаю необходимым повторно обследовать деревья с привлечением специалистов. Если можно будет сохранить – сохраним. Если будем вынуждены санировать – сделаем компенсационную высадку. Оставлять в сквере сухостой не эстетично и небезопасно», - заметил глава района.
Предложения и замечания, озвученные на встрече, обобщат и передадут специалистам для работы над проектом. Дмитрий Быстров поблагодарил граждан за участие в совместной работе.
Ранее в Островском районе объявили сбор предложений по проекту реконструкции площади и сквера имени Клавы Назаровой. Идеи принимали до 16 февраля.