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Общество

Псковский архив опубликовал жалобу на власти за неправильное раскулачивание

17.02.2022 11:55|ПсковКомментариев: 0

Предысторию появления открытки, в которой жителя пустоши Поповка Озеревского сельсовета Стругокрасненского района Августа Никопензиуса извещали о возбуждении «уголовного преследования против виновных лиц» в связи с его обращением о «неправильном раскулачивании», в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал государственный архив Псковской области. 

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

«Не так давно мы рассказывали об открытке, датированной маем 1930 года. В ней сообщение от прокурора Стругокрасненского участка жителю пустоши Поповка Озеревского сельсовета Августу Петровичу Никопензиусу. <...> Этот пост вызвал немало вопросов от наших подписчиков, а потому мы решили изучить предысторию появления открытки», - пояснили в архиве. 

В то время Август Никопензиус проживал в пустоши Заборовка Носовельского сельсовета Лялского района. Он был сыном батрака. В семье «восемь едоков, два трудоспособные» - так написал сам заявитель в жалобе в адрес Центрального исполнительного комитета.
В собственности у семьи было шесть десятин пахотной земли, 3,5 десятины земли под сенокос, две лошади, коровы, шесть овец, две свиньи.

В 1929 году хозяйство обложили налогом в индивидуальном порядке. «Сельскохозяйственного налога 153 рубля. Индивидуального 66 рублей, Самообложение 110 рублей. Хлебные излишки 88 пудов и сельсоветом было 10 пудов ячменя разрешено заменить овсом, а Лядский рик (райисполком – ред.) не утвердил и наложил мне 22 рубля штрафу и довезти 10 пудов ячменя», - говорится в письме.

Август Никопензиус признавался, что на летние месяцы по трудовому договору нанимал пастуха, без договора брал няню для детей. Однако народный суд за отсутствие договора оштрафовал нанимателя на 300 рублей, а еще назначил выплату в пользу няни в 129 рублей. Чтобы выплатить все налоги и штрафы, семья вынуждена была продать часть сельхозинвентаря, скота и личные вещи.

«1930-го года 5 марта выселили меня, семью из построек и конфисковали все остальное имущество. Поэтому прошу Центральный исполнительный комитет рассмотреть мое заявление и дать мне ответ, что правильно ли поступили местные власти», - обращался Август Никопензиус.

В архиве отметили, что результат рассмотрения дела неизвестен. «Увы, мы не знаем, каким был итог рассмотрения дела в отношении "виновных лиц", раскулачивших жителя Лядского района. Но само письмо и реакция прокурора на него выделяют эту историю на фоне многих семейных драм того времени», - добавили в учреждении. 

Теги: #Стругокрасненский район #архив #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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