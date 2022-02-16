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Встречи с дипломатами посольства России в Латвии провели руководители Псковской области

Встречи с дипломатами посольства России в Латвии провели руководители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область с визитом посетили Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе Евгений Колесников и представители посольства России в Латвийской Республике. В администрации области состоялся ряд рабочих встреч с властями региона, и. о. руководителя территориального органа - представителя МИД России в Пскове Александром Ивановым.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дипломатов поприветствовала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она поблагодарила гостей за внимательное отношение к вопросам взаимодействия между регионами Латвии и Псковской областью.

«Ваш визит будет содействовать дальнейшему развитию связей и отношений», — подчеркнула Вера Емельянова, открывая первое совещание, посвященное культурно-гуманитарному сотрудничеству. Евгений Колесников в свою очередь поблагодарил собравшихся за возможность обсудить вопросы развития сотрудничества. Он подчеркнул, что в Латвии есть большой запрос на взаимодействие.

Благодарность в адрес региона прозвучала и в связи с выставками, которые были переданы для презентации на площадках посольства России в Латвии и Генконсульства России в Даугавпилсе. Они были посвящены заповедным местам Псковщины и 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

«Мы нашли максимально доступный вариант презентации культурно-исторического наследия Псковской области в форме уличной выставки. Все это вызвало большой интерес. Выставочная деятельность — направление, которое можно развивать сейчас на обоюдной основе», — отметил Генконсул России в Даугавпилсе.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что регион готов не только представлять выставки, но и знакомить жителей Латвии с творчеством псковских писателей и деятелей культуры, организовывать выступления творческих коллективов, как в очном, так и дистанционном форматах.

Председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева дополнила, что в рамках Года культурного наследия народов России регион готов наладить практику по дарению книг. В регионе уже подготовлены собрания, которые можно передать учреждениям в Латвии.

Также темой для обсуждения стало развитие взаимодействия в сферах образования и молодежной политики, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. «Со своей стороны готовы все вопросы проработать, чтобы увеличить количество контактов с Латвийской Республикой», — отметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор Нинель Салагаева обсудила с дипломатами вопросы экономического взаимодействия Псковской области с латвийской стороной. Как отмечалось в рамках диалога, торговый оборот в 2021 году вырос на 40% по сравнению с 2020 годом, несмотря на ограничения из-за COVID-19.

Стороны обсудили реализацию проектов в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» в период с 2014 по 2020 годы, договорились проработать вопрос по ориентации региональных предприятий для организации экспорта продукции в Латвийскую Республику. Нинель Салагаева также рассказала о преимуществах размещения производств в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино».

«Будем работать. Нам есть, что показать коллегам, в том числе достойную продукцию местных производителей», — резюмировала вице-губернатор.

Отметим, в рамках рабочего визита представители дипломатической миссии посольства России в Латвии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове.