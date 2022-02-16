Общество

Игорь Дитрих оценил предложение об отсрочке от армии для сельских врачей

Приехавшим работать в сельские населенные пункты вместо армии молодым медикам полагаются выплаты и служебное жилье. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Вынесено предложение, чтобы молодые люди, которые получили высшее среднее фармацевтическое образование, смогли бы получить отсрочку от армии, если они будут работать в сельской местности, в первичном звене здравоохранения, на весь срок подписания трудового договора», - сказал Игорь Дитрих.

Гость студии отметил, что молодые люди за все время работы могут успеть создать семью, что вдохнет жизнь в сельские поселения.

«На них будут распространятся все наши программы - и ”Земский фельдшер”, и ”Земский доктор”, они смогут получить и выплаты, и служебное жилье. Надеемся, что часть молодых людей останутся в селах», - добавил он.