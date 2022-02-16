Общество

Стала известна дата начала приемной кампании в вузах России

В этом году кампания по приему в высшие учебные заведения России начнется 20 июня, она продлится до августа включительно. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Приемная кампания будет (...) проходить - это июнь, июль и август, начиная с 20 июня», - цитирует его «Интерфакс».

Валерий Фальков выразил надежду, что с увеличением числа бюджетных мест в вузах поступить туда сможет большее число абитуриентов для обучения на бесплатной основе.

Как сообщалось, в этом учебном году в вузах страны создано около 588 тысяч бюджетных мест, что на 11,5 тысяч больше, чем годом ранее.