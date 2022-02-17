Памятник воинам-интернационалистам планируется установить в Пскове через два года, к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.
По его словам, сделать памятник планируют не сразу, а к 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, чтобы все было продумано до мелочей.
Напомним, в преддверии 33-ей годовщины вопросы увековечения памяти воинов-интернационалистов обсудили в формате круглого стола ветераны-афганцы, общественники, представители органов власти