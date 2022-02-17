Общество

Памятник воинам-интернационалистам планируется установить в Пскове через два года

Памятник воинам-интернационалистам планируется установить в Пскове через два года, к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Поступило предложение установить памятник воинам-интернационалистам в Пскове. В Себеже такой уже есть. Пришли к решению, что будет создан оргкомитет, который займется этим. Планируется работа в течение двух лет. Сейчас уже есть эскизы памятника», - рассказал Игорь Дитрих.

По его словам, сделать памятник планируют не сразу, а к 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, чтобы все было продумано до мелочей.

Напомним, в преддверии 33-ей годовщины вопросы увековечения памяти воинов-интернационалистов обсудили в формате круглого стола ветераны-афганцы, общественники, представители органов власти