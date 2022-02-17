Общество

Умер экс-главврач Порховской районной больницы Евгений Сагодаков

Ветеран санитарно-эпидемиологической службы Евгений Сагодаков скончался 15 февраля, ему было 83 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Евгений Сагодаков начал свою трудовую деятельностьв 1975 году в Порховском районе, где работал в должностях заведующего санитарно-гигиеническим отделом и главного врача Порховской районной санэпидстанции. Некоторое время он возглавлял Порховскую районную больницу. С 1975 года, до выхода на пенсию, работал заведующим санитарно-гигиеническим отделом Великолукской районной санэпидстанции (с 1991 года центр госсанэпиднадзора в Великолукском районе).

«Все, кто знал Евгения Степановича, будут помнить его как замечательного специалиста, легкого, отзывчивого человека, прекрасного товарища», - сказали коллеги Евгения Сагодакова.