Общество

Фотофакт: Танк Т-60 собрали в псковской музейной мастерской

Танк Т-60 собрали в псковской музейной мастерской Военно-исторического музея Псковской области. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт «Афиша Псков».

Фото здесь и далее: Рахим Джунусов / «Афиша Псков» в Инстаграм

Вчера, 16 февраля, танк отправили на «Линию Сталина» в Островский район.

Напомним, в структуру Военно-исторического музея-заповедника Псковской области входит «Линия Сталина» (Островский район), музей истории Новоржевского края, дом-музей В. И. Ленина, литературно-мемориальный музей Ал. Алтаева, выставочный зал, историко-краеведческий и военно-исторический отделы.