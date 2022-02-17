Общество

Глава Великих Лук выбрал новую социальную сеть для общения с горожанами

Глава Великих Лук Николай Козловский завел страницу в еще одной популярной социальной сети – «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Николай Козловский отметил, что запрос на новую площадку для диалога поступил именно от великолучан. «Будем общаться, обмениваться мнениями, решать общие задачи, делать жизнь в нашем городе комфортнее. Всегда открыт для диалога: пишите свои вопросы и предложения в личные сообщения», - сообщил глава города.

Обсудить проблемы Великих Лук с Николаем Козловским, горожане могут, перейдя по ссылке.