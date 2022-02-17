Общество

Санитарную обработку провели на вокзале в Великих Луках

Масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления людей проводит в Великих Луках в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления МЧС России

17 февраля специалисты Невского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку таких социально значимых объектов, как железнодорожный вокзал города Великие Луки, структурных подразделений главного управления МЧС России по Псковской области, в том числе пожарно-спасательных частей.

Для дезинфекции специалисты используют мобильный комплекс специальной обработки. Прилегающая территория и помещения внутри зданий обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, пояснили в ведомстве.

«В подразделениях МЧС по Псковской области реализуются меры по предупреждению распространения инфекции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед началом рабочих суток у каждого сотрудника измеряется температура, проводится контроль состояния здоровья», - добавили в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале Пскова провели комплексную дезинфекцию.