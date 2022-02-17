Общество

Площадка для собраний появится на улице Октябрьской в деревне Тямша

Общественную территорию между домами №5 и №6 на улице Октябрьской в деревне Тямша благоустроят в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Администрация Псковского района и ООО «Доринстрой» заключили муниципальный контракт на сумму 4 миллиона 323 тысячи рублей. В его рамках заасфальтируют тротуары, устроят дорожки из гранитного отсева, сделают цветник-клумбу, автостоянку из асфальтобетона, площадки для проведения собраний из брусчатки, озеленение, а также организуют наружное освещение. Завершить работы планируется до 30 июня 2022 года.

В администрации напомнили, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители Псковского района выбирали территории для благоустройства. Так, победителями конкурсного отбора стали: общественная территория по улице Октябрьской между домами №5 и №6 в Тямше, территория вдоль улицы Никольская в деревне Родина и прилегающая территория к памятнику 6-й роте в Черехе .