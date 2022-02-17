Общество

Более 250 видов растений находятся под угрозой исчезновения в Псковской области

В Псковской области существует 133 вида редких животных. Растений ещё больше — вместе с грибами и лишайниками 258 видов. Все это охраняемые виды, которые внесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Через несколько лет некоторых представителей флоры и фауны можно будет увидеть только на фотографиях.

Фото: Википедия

Где обитают большой подорлик, беркут, змееяд, сапсан и кобчик, как выглядят дербник, коростель, золотистая ржанка и большой улит, а также кто такой турухтан? Каких еще представителей флоры и фауны можно встретить в Псковской области?

Ответы на эти вопросы искал корреспондент «МК в Пскове».