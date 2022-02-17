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Общество

В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере

18.02.2022 07:01|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей из бюджета региона по муниципальным образованиям региона для повышения оплаты труда в бюджетной сфере. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Выделенные средства будут направлены:

  • 197,2 млн рублей – на индексацию зарплаты отдельным категориям бюджетной сферы: педагогических работников школ, детских садов, дополнительного образования и учреждений культуры;
  • 28,6 млн – на увеличение фонда оплаты труда этим же категориям работников сферы образования и культуры на 4% с 1 октября 2022;
  • 119,3 млн рублей – на повышение МРОТ до 13 890 рублей.

«Работникам бюджетной сферы всегда стараемся уделять особое внимание и делаем всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты. Цель – доведение зарплат бюджетников (и в первую очередь педагогов) до среднеобластного уровня», – добавил глава региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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