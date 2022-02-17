В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей из бюджета региона по муниципальным образованиям региона для повышения оплаты труда в бюджетной сфере. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Выделенные средства будут направлены:
«Работникам бюджетной сферы всегда стараемся уделять особое внимание и делаем всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты. Цель – доведение зарплат бюджетников (и в первую очередь педагогов) до среднеобластного уровня», – добавил глава региона.