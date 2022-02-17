Общество

Всероссийский конкурс молодежных проектов пройдет в Псковской области

Псковская область по результатам федерального конкурсного отбора вошла в список регионов, на территории которых пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Он состоится на площадке нашего патриотического форума "Мы помним", - отметил он. - Благодаря этому при поддержке Росмолодежи участники форума смогут презентовать свои проектные идеи и получить федеральную грантовую поддержку на реализацию задуманного».

Также в рамках форума состоится образовательная площадка с участием экспертов Росмолодежи, на которой активная молодежь России, Республики Беларусь и стран Балтии сможет узнать о возможных мерах поддержки социально значимых проектов, добавил губернатор и поблагодарил Росмолодежь за поддержку Псковской области.