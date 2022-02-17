Общество

День транспортной полиции отмечают в России 18 февраля

День транспортной полиции отмечают в России 18 февраля.

Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта России («Главное управление на транспорте»).

Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. В XIX веке ее охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал более остро. Эти задачи стали решать милиционеры, которые следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание.

В связи с этим 18 февраля 1919 года власти подписали декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. С самого начала своего существования это подразделение МВД имело в государстве особый статус — его специалистам доверили работу по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны.

Сегодня основными задачами сотрудников главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.

После терактов последних лет, произошедших на различных видах транспорта, работа сотрудников данного управления становится более ответственной и опасной.