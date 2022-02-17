Общество

Экономист посоветовала пенсионерам увольняться к концу месяца

Вопрос, когда пенсионерам выгоднее всего уволиться, возникает при расчете индексации страховой пенсии, которая предусмотрена у неработающих пенсионеров. С учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее уволиться к концу месяца, пояснила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

По ее словам, Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках. Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. Не имеет значения период работы в течение месяца: один день или полный месяц, сообщает агентство «Прайм».

«Рассмотрим пример. Первая ситуация – работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация – работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае», — объяснила Лариса Сорокина.

Таким образом, в июне, по ее словам, будет принято решение об индексации, а в июле будет произведут индексацию. Доплата же будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего».

«То есть, если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта», — подчеркнула эксперт.