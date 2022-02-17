Общество

Двойникам псковских должников советуют обращаться в интернет-приемную

В «интернет-приемную» Федеральной службы судебных приставов могут обратиться граждане, ошибочно идентифицированные как должники по исполнительным производствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Как пояснили в ведомстве, псковичи, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта ФССП. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передают руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения.

Обращение рассматривает аппарат управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

«Сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников», - подчеркнули в Федеральной службе судебных приставов.