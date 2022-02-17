«Титан-Полимер» создает условия для карьерного роста сотрудников

За 4 года с момента создания завода «Титан-Полимер» 16 работников значительно выросли в должности. Об этом псковский завод «Титан-Полимер» сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: псковский завод «Титан-Полимер» / «ВКонтакте»
Один из примеров – Павел Иванов, который устроился на инженером-электриком, а через полтора года стал начальником отдела.
«Многолетняя история Группы компаний "Титан" не оставила сомнений при выборе места работы. Сейчас я продолжаю развивать профессиональные навыки и здесь есть все возможности для этого», - рассказал Павел Иванов.
Интерес к физике, устройству и принципам работы всевозможных механизмов у Павла был с детства. В будущем это определило выбор учебного заведения – Павел окончил электромеханический факультет псковского политехнического института (сейчас входит в ПсковГУ).
Активная жизненная позиция, профессиональное образование и накопленный опыт позволили Павлу за полтора года с должности инженера-электрика перейти на вакантную должность начальника отдела КИПиА и промышленной электроники, отметили на заводе.
Сейчас у него огромный фронт работы - контрольно-измерительные приборы и автоматика – весь спектр работ по регулировке, монтажу, испытанию, различных видов аппаратуры.
Завод «Титан-Полимер» сейчас входит в заключительную фазу строительства и продолжает набор сотрудников. На сегодняшний день на предприятии насчитывается порядка 150 вакансий.