Общество

«Титан-Полимер» создает условия для карьерного роста сотрудников

За 4 года с момента создания завода «Титан-Полимер» 16 работников значительно выросли в должности. Об этом псковский завод «Титан-Полимер» сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: псковский завод «Титан-Полимер» / «ВКонтакте»

Один из примеров – Павел Иванов, который устроился на инженером-электриком, а через полтора года стал начальником отдела.

«Многолетняя история Группы компаний "Титан" не оставила сомнений при выборе места работы. Сейчас я продолжаю развивать профессиональные навыки и здесь есть все возможности для этого», - рассказал Павел Иванов.

Интерес к физике, устройству и принципам работы всевозможных механизмов у Павла был с детства. В будущем это определило выбор учебного заведения – Павел окончил электромеханический факультет псковского политехнического института (сейчас входит в ПсковГУ).

Активная жизненная позиция, профессиональное образование и накопленный опыт позволили Павлу за полтора года с должности инженера-электрика перейти на вакантную должность начальника отдела КИПиА и промышленной электроники, отметили на заводе.

Сейчас у него огромный фронт работы - контрольно-измерительные приборы и автоматика – весь спектр работ по регулировке, монтажу, испытанию, различных видов аппаратуры.

«У каждого сотрудника предприятия, который хочет подняться по карьерной лестнице, есть такая возможность. Главное выполнять свои обязанности качественно, добросовестно и проявить себя в качестве квалифицированного специалиста», - рассказал Павел Иванов.

Завод «Титан-Полимер» сейчас входит в заключительную фазу строительства и продолжает набор сотрудников. На сегодняшний день на предприятии насчитывается порядка 150 вакансий.