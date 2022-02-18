Общество

Псковская таможня отдает лабрадора в добрые руки

Псковская таможня предлагает на безвозмездной основе в добрые и ответственные руки семилетнюю служебную собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Милсбрук Играна (Груня). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Собака палевого окраса, спокойная, ласковая, контактная, любит детей, обучена базовым командам послушания. Служебная собака списана со службы в связи с заболеванием сердца. Семилетней Груне требуется уход, домашнее содержание, кормление сухими кормами супер-премиум класса», - пояснили сотрудники таможни.

Предельный срок использования служебных собак составляет от 3 до 5 лет. Ежегодно все собаки проходят комплексный ветеринарный осмотр. Целесообразность их дальнейшего использования определяет комиссия. Служебные собаки с болезнями и недостатками, исключающими или ограничивающими их использование в таможенных органах, подлежат выбраковке. Затем они передаются на возмездной или безвозмездной основе юридическим и физическим лицам с оформлением акта приема-передачи и списываются с баланса таможенного органа.

«На сегодняшний день в Псковской таможне работают 26 служебных собак различных пород, обученных на поиск наркотических средств, табачных изделий и наличных денежных средств. Служебные собаки, проходящие службу в таможенных органах, отличаются добрым нравом и высокой способностью к обучению», - рассказал начальник кинологического отдела таможни Тимур Ханнанов.

По вопросу безвозмездной передачи лабрадора-ретривера можно обратиться в кинологический отдел таможни по телефону (8112) 692 218.