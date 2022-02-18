Общество

Благоустройство захоронений проходит в Пскове в рамках акции «Сохраним память»

Акция «Сохраним память» проходит в Пскове по инициативе «Единой России» в преддверии Дня защитника Отечества. Всего в рамках акции в городе благоустроят более 20 памятников и воинских захоронений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Активисты волонтерского центра партии, в частности, депутаты Псковской городской Думы вместе с другими неравнодушными горожанами, проводят благоустройство территорий у памятников и воинских захоронений.

Депутат Сергей Гаврилов вместе с другими волонтерами привел в порядок памятный знак летчикам-первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову, которые обороняя Псков, жертвуя своей жизнью, пошли на таран и смогли посадить свои самолеты. Памятник героям волонтеры постоянно поддерживают в чистоте, отметили в партии.

Депутат Григорий Стороненков с другими неравнодушными горожанами навел чистоту вокруг памятного знака в честь воинов, работавших на льнофабрике и погибших в Великой Отечественной войне. Этот памятный знак единственный в Пскове, сохранившийся с 50-х годов ХХ века.

Не оставили без внимания и мемориал в память о партизанах Псковщины, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны с фашистскими оккупантами. Депутат Валерий Тюменцев и другие псковичи очистили памятный знак, привели в порядок территорию вокруг него.

Депутат Сергей Мусиенко благоустроил территорию Памятного знака на месте «Лазарета» - концлагеря. Памятник погибшим был установлен в 1995 году на территории 7 школы, где в годы фашистской оккупации Пскова находился концлагерь, в котором были замучены, умерли от ран, голода и болезней 34 тысячи 200 советских военнопленных».

«Великая Победа досталась нам очень дорогой ценой. И наш долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны, о подвигах и мужестве наших земляков, и передать эту память подрастающему поколению. Волонтеры, в числе которых депутаты фракции "Единая Россия", по всей стране проводят регулярный мониторинг состояния мемориалов Великой Отечественной войны, и приводят в порядок памятники и воинские захоронения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. И псковичи бережно хранят память о героях, отдавая дань уважения всем, кто отстоял свободу нашей Родины», — отметил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов.