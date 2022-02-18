Более 17 тысяч псковичей выбрали электронную трудовую книжку

Электронную трудовую книжку в Псковской области, начиная с января 2020 года, выбрали более 17 244 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по региону.
В учреждении подчеркнули, что при увольнении работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности также либо на бумаге, либо в электронном виде.
Получить информацию из электронной трудовой книжки работник может в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, через мобильное приложение, в МФЦ или обратившись в территориальный орган ПФР.
«Важно помнить, что, если человек выбирает электронную трудовую книжку, то это не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять ее, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности работника до 2020 года», - отметили в ПФР.