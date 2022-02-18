Общество

Более 17 тысяч псковичей выбрали электронную трудовую книжку

Электронную трудовую книжку в Псковской области, начиная с января 2020 года, выбрали более 17 244 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по региону.

«Трудовая книжка – основной документ при устройстве на работу, подтверждающий трудовую деятельность и стаж. С 2020 года введен электронный формат этого документа. Как предъявить электронную трудовую книжку при устройстве на работу? Если гражданин выбрал электронную трудовую книжку, а после этого решил сменить работу, то информацию о трудовой деятельности он может представить новому работодателю либо на бумаге в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в том, и в другом случае работодатель перенесет данные в свою систему кадрового учета», - рассказали в ПФР.

В учреждении подчеркнули, что при увольнении работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности также либо на бумаге, либо в электронном виде.

Получить информацию из электронной трудовой книжки работник может в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, через мобильное приложение, в МФЦ или обратившись в территориальный орган ПФР.

«Важно помнить, что, если человек выбирает электронную трудовую книжку, то это не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять ее, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности работника до 2020 года», - отметили в ПФР.