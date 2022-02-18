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Общество

Мокрый снег и до +4 градусов прогнозируется в Псковской области 19 февраля

18.02.2022 13:20|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода с дождем ожидается на территории Псковской области 19 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре, также прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ночью небольшие. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов. Ожидается ветер южных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.  Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Псковскую области придут два циклона.

Теги: #погода #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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