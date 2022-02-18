Общество

Олег Брячак заявил о необходимости кредитной амнистии

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявил о необходимости кредитной амнистии. Такое сообщение он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Получил пугающую статистику. В 2020 году число граждан не оплачивающих кредиты составляло 8,6 миллиона человек, в 2021 это число возросло почти на 2 миллиона. Нужно понимать что многие не платят не потому, что не хотят, а потому что просто не могут!» - отметил Олег Брячак.

По словам депутата, неспособность оплатить доли у россиян возникает в силу разных жизненных ситуаций и на почве финансовых трудностей.

«Как грибы растут микрофинансовые организации, которые предлагают помощь под бешенные (иногда больше 300 годовых) проценты, после чего зачастую люди теряют свое имущество. Сегодня только в Псковской области аж 83 таких организаций! Кредиты имеют 32% жителей региона средний размер которого составляет 252 тысяч рублей!» - добавил Олег Брячак.

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» высказал мнение о необходимости «либо запретить микро финансовые организации, либо установить разумный максимальный процент».

«Также я убежден, что назрела необходимость кредитной амнистии!» - заключил Олег Брячак.