Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявил о необходимости кредитной амнистии. Такое сообщение он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
По словам депутата, неспособность оплатить доли у россиян возникает в силу разных жизненных ситуаций и на почве финансовых трудностей.
«Как грибы растут микрофинансовые организации, которые предлагают помощь под бешенные (иногда больше 300 годовых) проценты, после чего зачастую люди теряют свое имущество. Сегодня только в Псковской области аж 83 таких организаций! Кредиты имеют 32% жителей региона средний размер которого составляет 252 тысяч рублей!» - добавил Олег Брячак.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» высказал мнение о необходимости «либо запретить микро финансовые организации, либо установить разумный максимальный процент».
«Также я убежден, что назрела необходимость кредитной амнистии!» - заключил Олег Брячак.