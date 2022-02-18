Общество

Фотозоны и ростовых кукол установят во время масленичных гуляний в Пскове

Ростовых кукол и фотозоны установят в Финском парке во время масленичных гуляний. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Во время масленичных гуляний в Финском парке будут организованы фотозоны, установят ростовых кукол. Люди смогут прийти и провести время с семьей. Также планируются ярмарки по аналогии с новогодней», - сказал сити-менеджер.

Он добавил, что будет организована фуд-зона, которую согласуют с Роспотребнадзором в связи с антиковидными ограничений.