Общество

Парад Победы планируется провести в Пскове в этом году

Власти города Пскова планируют провести в этом году парад в честь Дня Победы, 9 мая. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

По словам сити-менеджера, место для проведения парада уже определили. «Вопрос обсуждается вместе с администрацией города, сейчас есть наработки по месту проведения. Формат мероприятия еще тоже обсуждаем, потому что пока мы не понимаем, какие коронавирусные ограничения будут действовать в мае. Ближе к этому времени мы все объявим», - отметил он.

Напомним, в прошлом году Парад Победы состоялся с ограниченным количеством участников. В связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, празднование проходило в усеченном варианте, многие мероприятия перевели в онлайн-формат.