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Общество

Митинг в память об освободителях Плюссы прошел в районном центре

18.02.2022 15:15|ПсковКомментариев: 0

Годовщину освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков отметили в муниципалитете. Спустя 78 лет со дня знаменательной даты у братского захоронения на центральной площади Плюссы собрались жители районного центра, военнослужащие, официальные лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Открыл торжественный митинг глава района. Виталий Аршинов напомнил, как проходила операция по освобождению, какие испытания выпали на долю мирных жителей, оказавшихся на оккупированной врагом территории в первый месяц войны.

«Несколько лет оккупации тяжело обошлись району. Часть людей угнали в Германию, многие жители ушли в партизаны. Материальные ценности были разграблены, сельское хозяйство и социальная сфера разгромлена. С момента освобождения от фашистов началось возрождение района, и это очень важная для всех нас веха», - отметил глава Плюсского района.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова по поручению главы региона зачитал заместитель руководителя аппарата областной администрации Дмитрий Иванов: «Местные жители стойко переносили все тяготы и лишения, оказывали сопротивление врагу. В годы войны территория района стала одной из баз партизанского движения. Сегодня мы бережно храним память о подвиге бойцов, освободивших Плюссу и Плюсский район, о самоотверженных партизанах, которые оказывали яростный отпор фашистам, а также о мирных людях, ставших жертвами нацистских преступлений».

От имени депутатского корпуса регионального парламента и от себя лично к местным жителям обратился спикер Собрания Александр Котов.

«Псковская область одной из первых встретила врага, наступающего на нашу страну. Здесь, в Плюсском районе, уже на 21 день войны были воинские части захватчиков. Это была страшная и разрушительная война, очень тяжелое время», - отметил Александр Котов и подчеркнул, что 18 февраля является праздничной датой для района, но, в первую очередь, это день памяти и скорби.

«Мы будем вечно помнить героев – защитников Родины и склонять голову перед памятью погибших. Спасибо тем, кто защищал и освобождал нашу великую Родину. Тем, кто восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Спасибо всем, кто вносил свой посильный вклад в борьбу с врагом», - заключил Александр Котов, пожелав жителям муниципалитета здоровья и благополучия, а Плюсскому району развития и процветания.

На митинге в честь 78-й годовщины освобождения плюсской земли от имени военнослужащих Струго-Красненского гарнизона выступил командир батареи Максим Шурыгин. «Эта дата по особому дорога поколению людей, на себе испытавших ужасы войны, а молодому поколению она стала уроком мужества, стойкости и героизма фронтовиков. Свято и бережно вы храните память о тех суровых событиях и подвиге освободителей», - зачитал он приветственный адрес. Максим Шурыгин подчеркнул, что 18 февраля для всех последующих поколений должно навечно остаться днем памяти о подвиге, днем славы и безмерной признательности всем павшим и выстоявшим в борьбе за независимость Родины.

 

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к знаку на братском захоронении Гирлянду воинской славы и цветы.

Напомним, Плюсса была занята немцами в июле 1941 года. Бои у поселка на семь дней задержали фашистские войска, прорывавшиеся к Ленинграду. Район освободили 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Это позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить немецкое командование возможности маневрировать войсками.

За годы оккупации в районе была уничтожена вся социальная инфраструктура и более 3,5 тысяч жилых домов. На плюсской земле погибли и захоронены в братских могилах воины более чем из ста городов и областей СССР. На фронтах погибло и пропало без вести более трёх тысяч жителей района. Тысячи воинов и партизан награждены орденами и медалями, а восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Теги: #псковское областное собрание #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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