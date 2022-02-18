Общество

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В предпраздничный день почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, добавили в Почте России.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.