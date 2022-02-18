Общество

Молодежный центр приглашает псковичей бесплатно покататься на коньках

Псковский городской молодежный центр приглашает молодежь в возрасте от 14 до 35 лет на спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие состоится 23 февраля в СКК «Ледовый дворец» (д. Борисовичи, ул. Балтийская, д.11) и будет продолжаться с 20:00 до 21:15.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, всем участникам мероприятия необходимо взять коньки, а если своих нет – то можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце. Кроме того, чтобы попасть на массовое катание, совершеннолетним обязательно наличие QR-кода о перенесённом заболевании, вакцинации или ПЦР-теста.

Количество мест ограничено, регистрация по ссылке: https://forms.gle/a2cfLVinoNkXoUr36

Организаторами являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».