Общество

Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы

На официальном портале правовой информации вечером в пятницу появился подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о призыве граждан РФ на военные сборы.

В тексте указа говорится о том, что граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе, подлежат призыву для прохождения военных сборов.

При этом запасники будут направляться в Вооруженные Силы РФ, воска Нацгвардии, органы госохраны и органы ФСБ.

Как отмечает «МК», правительству поручено обеспечить выполнение мероприятий по призыву граждан на военные сборы и проведение сборов.

Фото: KREMLIN.RU.