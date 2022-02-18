Общество

Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России с 1 марта

Правила получения разрешения на оружие ужесточаются в России с 1 марта, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», - приводит его слова ТАСС.

Медведев также отметил, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. «Кроме того, Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования», - заключил замначальника главка.

Ранее сообщалось, что такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Согласно новому закону, проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.